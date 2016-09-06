Китай предупредил активистов, которые поддерживают независимость Гонконга, о возможном наказании. Об этом во вторник сообщают государственные СМИ. Заявление появилось после того, как тридцать кандидатов, выступающих за демократию, были избраны в 70-местный Законодательный совет Гонконга (LegCo) в воскресенье. Теперь они смогут налагать вето на конституционные изменения. Керри Браун, профессор китайских исследований и директор Lau China Institute в Королевском колледже в Лондоне, рассказал Metro, как будут развиваться события.

– Почему это голосование стало таким грандиозным событием?

– Это первое голосование после протестов "Оккупай Сентрал", которые накрыли город в 2014 и 2015 годах, и поэтому это первая реальная проверка общественного мнения в Гонконге.

– Почему антикитайские чувства стали больше ощущаться в Гонконге?

– В целом в городе ощущаются разные настроения. Люди чувствуют давление Пекина и отсутствие поддержки своих лидеров, которые сохраняют ту структуру управления, которая для них удобна. Пекин, в некотором смысле, хочет сделать Гонконг похожим на себя и показывает свой глубокий скептицизм по поводу большого количества демократических настроенных граждан, прошедших в Законодательный совет. Таким образом, Гонконг остается идеологической линией фронта, на которой преобладает Пекин.

– Что изменилось в Китае после этого голосования?

– Пока ничего не изменилось. Сейчас будут сделаны выводы о результатах выборов и правительство будет ожидать, что городское управление будет управлять регионом без политической и экономической нестабильности.

– Может ли Пекин использовать своё влияние, чтобы надавить на полуавтономный город?

– Только если ситуация будет развиваться и будут возникать демонстрации. Протестующие партии должны доказать, что могут сделать такие предложения, которые изменят взгляды Пекина. Но любой разговор о независимости ни к чему не приведёт. Пекин не одобрит эти предложения.

– Есть ли шанс, что референдум о независимости Гонконга может состояться?

– Ни одного шанса. По крайней мере, пока коммунистическая партия удерживает монопольное правление в Китае.

– Как ситуация будет развиваться в будущем?

– Всё зависит от того, как недавно избранные стороны будут взаимодействовать. Если они докажут, что готовы к конструктивному решению экономических проблем в городе, а также борьбе с неравенством, то они получат возможность создания нового вида политики в Гонконге. Но если всё будет сводиться к стачкам и борьбе за влияние, то Гонконг может быть загублен такими же расколами и противоречиями, которые мы видели в Европе, Америке и других странах.