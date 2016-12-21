Новость о национализации структуры Коломойского «Приватбанк» украинским государством стала очередным тревожным звоночком для украинских вкладчиков. Согласно достигнутым договорённостям, министерство финансов страны станет владельцем 100% акций компании и возьмёт на себя ответственность за бесперебойную работу учреждения.

Данный шаг специалисты уже назвали «отчаянным шагом отчаяния», так как системообразующий банк в последнее время испытывал серьёзные проблемы, однако его падение стало бы настоящей катастрофой, если учесть, что обширная часть населения Украины была связана с ним. Как заявил Metro директор Института актуальной экономики Никита Исаев, «Приватбанк» изначально был не столько банком, сколько компанией, высасывающей из людей последние деньги в пользу Коломойского .

–Несомненно, национализация банка передаёт государству и обязательства, которые несёт этот банк. «Приватбанк» в Украине фактически работал «пылесосом», собирающим деньги с рынка и передающим их компаниям группы «Приват». С рынка деньги собирались за счёт лучших условий: ставки по депозитам были на уровне 20% при среднем значении по Украине в 17%, а потом передавались родственным компаниям в виде недорогих кредитов (на связанные компании пришлось 97% кредитного портфеля). Модель работы банка не похожа на модель работы обычного коммерческого банка. Для «Приватбанка» основной целью было не получение прибыли, а обеспечение капиталом компаний группы, отсюда и такие проблемы. Осенью агентство Fitch уже понизило рейтинг «Приватбанка» до ограниченного дефолта. То есть банку сейчас необходима постоянная подпитка капиталом для выполнения своих обязательств, – заявил специалист.

Правительство Украины сообщило о решении национализировать "Приватбанк"

Как отмечает Исаев, по заявлению Минфина и Нацбанка потребность банка в капитале оценивается в 148 млрд гривен, это примерно 5,6 млрд долларов или четверть всех доходов госбюджета. Сумма очень большая, но говорить о дефолте Украины преждевременно, хотя последствия могут быть и не менее плачевными.

–У Минфина есть программа по выпуску гособлигаций на 166 млрд гривен (6,3 млрд долларов) ради оздоровления банковского сектора. К тому же Украина рассчитывает на полноценную реализацию программы МВФ «Механизм расширенного финансирования» объёмом в 17,5 млрд долларов(а национализация банка и последующая его продажа была записана в меморандуме, подписанном с МВФ, еще 1 сентября). Так что Украина сейчас идёт, скорее, по пути Греции: увеличение госдолга и продажа основных активов страны европейским компаниям и фондам ради обслуживания этого госдолга. Дефолт не грозит, но и самостоятельной Украины уже точно не будет... расплатой за такие «одолжения» со стороны иностранных друзей – собственный суверенитет, – заключил эксперт.