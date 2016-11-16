Бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян, задержанный по подозрению в мошенничестве при строительстве стадиона на Крестовском острове, может быть не последним обвиняемым в хищениях. Об этом Metro сообщил Дмитрий Сухарев, руководитель регионального антикоррупционного центра Transparency International в Санкт-Петербурге.



– Марат Оганесян в этом деле не первый и не последний, - отметил Дмитрий Сухарев, - Вице-губернатор Игорь Албин заявил об ущербе в 700 млн рублей, из которых только 50 млн пока приходятся на Оганесяна. Я совершенно уверен, что в будущем появятся другие фигуранты этого дела. Во-первых, случай прогремел на всю Россию и вышел на международный уровень. Расторгались контракты, велась война компроматов. Во-вторых, в свете нынешней кампании по борьбе с коррупцией случай с Оганесяном выглядит очень логично. Региональные власти должны здесь активно подключиться. Другое дело, что, на мой взгляд, основной ход делу дадут после достройки стадиона. Тогда проведут полномасштабный аудит, поскольку сейчас главное – закончить объект. Когда работают аудиторы, обычно работа встаёт или существенно осложняется.

Как ранее сообщалось, Марат Оганесян будет доставлен в Петербург в ближайшие два дня. Следователь намерен ходатайствовать о его аресте.

– Что касается того, может ли Оганесян в случае, если вину докажут, получить реальное наказание, то почему нет? Да, у нас нечасто сажают чиновников такого ранга. Но, во-первых, дело из экономического давно перешло в политическую плоскость. Во-вторых, Оганесян – экс-чиновник. И с потерей своей должности он потерял и во влиянии, - отметил Metro Дмитрий Сухарев.