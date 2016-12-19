Подполковник ФСБ в отставке и вице-президент международной антитеррористической ассоциации "Альфа" Алексей Филатов рассказал Metro о том, как охраняются послы РФ в других странах, и о том, как убийца мог пройти с оружием на официальное мероприятие.

— В обычном порядке охраняется посольство, а послу выдаётся автомобиль с личным водителем, который может выполнять некие функции охраны. Хотя, насколько я понимаю, с личным оружием водитель на территории чужого государства — у нас такой практики нет. У нас, к сожалению, нет даже возможности наше частное охранное предприятие нанять на территории другого государства. Наше законодательство этому противоречит.

По мнению Филатова, турецкая сторона не уследила за ситуацией на выставке.

— Официальные мероприятия должны охраняться силовыми структурами Турции. Тем более мы знаем, Турция в последнее время является таким достаточно напряжённым и частым местом проведения террористических актов. Экспертами и в том числе мною ожидалось, что россияне могут стать мишенями террористов за пределами территории РФ. К сожалению, на территории других государств мы каждому российскому гражданину предоставить сотрудников силовых структур не можем.

— Такие светские мероприятия охраняются, внешний периметр охраняется. Понимаете, получилось так, что после первых выстрелов, произведённых террористом, и убийства нашего посла прошло только 25 минут до нейтрализации террориста. Это говорит о том, что, по крайней мере, в этом замкнутом пространстве, где шло эта открытие выставки, среди людей не было представителей силовых структур вооружённых. Я думаю, что досмотр был организован, как это обычно и бывает, но человек, видимо, воспользовался прорехами в работе службы безопасности и, показав поддельное или настоящее удостоверение полицейского, спокойно с оружием прошёл на охраняемую территорию, — добавил Филатов.

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