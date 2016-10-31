Как сообщает ABC News, в понедельник Федеральное бюро получило разрешение Минюста США на изучение переписки кандидата в президенты.

В минувшую пятницу глава ФБР Джеймс Коми заявил, что ведомство возобновляет расследование утечек с клинтоновского почтового сервера. В ходе изучения материалов по другому делу сотрудники бюро «узнали о существовании электронных писем, которые, как кажется, имеют отношение к расследованию». По данным ФБР, эти письма были посланы с личного компьютера Энтони Винера – мужа ближайшей помощницы Клинтон Хумы Абедин. Бывший конгрессмен-демократ в 2011 году лишился кресла из-за того, что отправлял женщинам интимные фото. В 2016-м Винера обвинили в том, что он послал неприличное фото, сделанное в присутствии собственного ребёнка, несовершеннолетней девушке. Какая именно информация, касающаяся Клинтон, может быть в письмах Винера, источники агентства не уточнили.

Главный оппонент Клинтон республиканец Дональд Трамп возобновление расследования назвал «крупнейшим политическим скандалом со времён Уотергейта» (В 1972 году в отеле «Уотергейт» была задержана группа людей с подслушивающей аппаратурой. Расследование привело к досрочному уходу с поста президента Ричарда Никсона).

На фоне скандала отрыв Хиллари Клинтон от Дональда Трампа сократился аж на 10%. Сейчас республиканец отстаёт всего на 2%, согласно опросу Washington Post.

– Даже если переписка Клинтон не содержит никаких секретных планов, решений или постановлений, её поведение указывает на её нечистоплотность и определённый цинизм, – говорит Metro политолог Андрей Манойло. – Спецслужбы, которые решили бы прочитать эту переписку, были бы в курсе того, с кем контактирует Клинтон. А это тоже важная информация. Но Клинтон считала, что она звезда и для неё правила неписаны. Это больше всего и возмущает американцев. Дональд Трамп правильно делает, когда проводит параллели с «Уотергейтом». Обвинение Клинтон в преступной халатности, пренебрежении интересами США разрушает всю её предвыборную риторику. Она всё время пыталась показать себя человеком, который жертвует всем – даже здоровьем – ради безопасности США. Теперь оказывается, что это не так. Трамп всё время подсвечивает этот скандал и не даёт ему утихнуть.