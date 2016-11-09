Перед началом заседания девушка успела обсудить с адвокатом Сергеем Бадамшиным последние мировые новости. Например, рассказать, что на президентских выборах Америки она болеет за Хиллари Клинтон:

– Если выбирать за двоих, то я за женщину.

Также девушка поделилась с защитником прочитанной новостью про рейтинг самых некрасивых мужчин, и тут же перевела её в шутку.

– А вы знаете, что по статистике Россия входит в тройку стран с самыми некрасивыми мужчинами в мире? Это я к вопросу, почему так всё получилось...

На заседании гособвинитель продолжил зачитывать переписку девушки во «Вконтакте» с боевиком и предположительным вербовщиком Айратом Саматовым. Прокурор обратил внимание суда на эпизоды переписки, состоявшиеся уже через год после возвращения девушки домой из Турции, летом-осенью 2015 года.

В них девушка обсуждает с возлюбленным разные варианты своего отъезда в Сирина на территорию, контролируемую экстремистами.

– Я не рассматривала всерьёз возможность такого отъезда, – заявила Варвара на суде. – Я не могла сказать ему, что не поеду, потому что боялась, что он перестанет общаться со мной. Я пыталась «динамить» его: «Да-да, но не сейчас, да-да, потом».

Также внимание обвинителя и суда привлёк момент в переписке, где девушка спросила у Саматова: «Как правильно избавиться от иконы?» Экстремист сразу предложил уйму способов: сжечь икону, расцарапать, сломать и закрасить изображённые на ней лица. Главным, по его мнению, было: «Сломать безвозвратно». «А если выкинуть из окна 14-го этажа?» – спрашивает девушка, «Упадёт на траву, ещё подберёт кто-нибудь» – «А молотком разобьётся»?

Председательствующий судья иронично обратился к Карауловой:

– Это тема, которую вы подняли со своим любимым в переписке. Разговаривают два интеллектуала: студентка философского факультета МГУ и человек, который строит исламское государство на территории Сирии...

– Мы же ни на чём не сошлись, – заявила подсудимая. – Ничего я не сделала с этой иконой... Мне важно было найти повод для разговора с ним.

Этой же причиной Варя объяснила поддержку и одобрение, которые иногда высказывала Саматову в переписке в ответ на его рассказы о боевых вылазках, диверсиях и убийствах, которые он совершал в рядах ИГИЛ*.

– Расскажите о вашем отношении к этой переписке, – попросил свою подзащитную адвокат Илья Новиков.

– Негативное отношение! Ну зачем надо было это писать... Моё состояние было депрессивным: апатия, всё валилось из рук, ничего не получалось, ничего не хотелось. Залипаешь в эти переписки, сидишь в них подолгу, не обращаешь внимания на происходящее. Большую часть того, что я писала, я на самом деле не думала. За два месяца мне так надоели эти разговоры об одном и том же, и сейчас я не понимаю, неужели мне настолько надо было с ним общаться, чтобы эти разговоры вести? – девушка заплакала. – Мне неприятно читать это и всё остальное, всё это вертеть в голове. Мне казалось, что общение с ним мою жизнь лучше делает. Я его любила и мне казалось, что эо взаимно, что нас что-то связывало, что он мне близкий человек.

Однако, доказательство, представленное обвинителем после зачтения переписки, не подтвердило слова Вари: это было заключение психолого-лингвистической экспертизы сотрудника специализированного центра исследований ФСБ России. По утверждению специалиста, переписка Карауловой и Саматова свидетельствует о том, что девушка собирается уехать в Сирию для участия в террористической деятельности.

Варвара, ранее утверждавшая, что её целью было только воссоединиться с возлюбленным и выйти за него замуж, заявила:

– Возможно, эксперт какие-то части переписки не изучил. Мы их предоставим.

Такая возможность у девушки и её защитников будет, начиная с 14 ноября: сторона обвинения закончила предоставлять свои доказательства и настала очередь защиты.

* – Запрещённая на территории России террористическая организация.