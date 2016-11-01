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Экс-прокурора Ленобласти подозревают в получении взяток на 20 млн рублей

Бывший прокурор Ленинградской области Иванов проходит подозреваемым по уголовному делу о взятке

Обновлено : Сегодня 14:40
- Опубликовано : Сегодня 13:54

В отношении бывшего прокурора Ленинградской области Станислава Иванова, который был ранее отправлен в отставку президентом РФ, в Следкоме РФ возбуждено уголовное дело  (ч.6 ст.290 УК РФ). Его подозревают в получении крупных взяток на сумму не менее 20 млн рублей. Как отмечает пресс-служба ведомства, взятки экс-прокурор получал лично.

По предварительным данным на 1 ноября установлено, что Иванов на протяжении двух лет - с 2014 по 2016 гг, занимая должность прокурора Ленинградской области, ежемесячно получал взятки от 500 тысяч до 1 млн рублей от одного из предпринимателей. За это денежное вознаграждение прокурор должен был в рамках должностных полномочий при проведении контролирующими органами и прокуратурой проверок устранять препятствия для коммерческой деятельности бизнесмена.

Иванов Станислав Германович, прокурор Ленобласти, также потребовал от предпринимателя, чтобы тот приобрел для него новую дорогую иномарку  «Тойота Камри» и на протяжении двух лет оплачивал парковочное место для его личного автомобиля, а также оплатил не менее двух туристических поездок за границу для семьи прокурора на сумму более 2 млн  рублей.

- В настоящее время по уголовному делу производятся обыски и иные необходимые следственные действия, - говорится в сообщении пресс-службы СК РФ. - Также следствие направило в суд ходатайство об избрании в отношении Иванова меры пресечения в виде заключения под стражу.

Прокурор Ленинградской области отправлен в отставку

Прокурор Ленинградской области Иванов Станислав Германович был снят с должности в понедельник, 31 октября. Президент РФ Владимир Путин подписал указ.

— Освободить от занимаемой должности Иванова Станислава Германовича, прокурора Ленинградской области, — говорится в тексте указа от 31.10.2016 № 578 "Об освобождении от должности и назначении на должность в некоторых федеральных государственных органах".

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