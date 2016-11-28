Франсуа Фийон, занимавший пост премьера во время правления Николя Саркози, стал официальным кандидатом в президенты Франции от правых и центристов, победив оппонента Алена Жюпе накануне во втором туре праймериз партии «Республиканцы» с результатом 66,5% голосов.

Жюпе уже выступил с заявлением, что признаёт поражение. Кандидатуру Фийона ранее поддержал и экс-президент Николя Саркози, после того, как сам проиграл в первом туре праймериз.

Местные левые СМИ сразу же навесили на Фийона ярлык «пропутинского кандидата» и «друга Путина» за его желание налаживать отношения с Россией. По мнению Сергея Фёдорова, ведущего научного сотрудника Института Европы РАН, эти обвинения не соответствуют действительности.

– С «другом» – это, конечно, сильно сказано. Просто у Путина с Фийоном сложились хорошие отношения в бытность обоих премьер-министрами, – объясняет эксперт. – Это было позитивное и глубокое партнёрство. Они уважают друг друга, но отстаивают в первую очередь позиции своих сторон.

Весной следующего года Фийон будет бороться за пост президента. По мнению экспертов, главным его соперником считается лидер крайне правых Марин Ле Пен.