Бывший командир спецподразделения "Альфа" Юрий Торшин погиб в Чечне в трагическом ДТП. Случилась авария 11 сентября в Наурском районе республики. Юрий Торшин двигался по дороге на трехколесном мотоцикле Harley-Davidson, когда ехавший перед ним другой байкер внезапно опрокинулся. Об этом сообщили в МЧС региона.

Погибший в ДТП экс-командир «Альфы» Торшин ехал на мотоцикле без шлема и экипировки. Об этом Газете.Ru рассказал президент отделения «Ночных волков» в Грозном.

Юрию Торшину было 58 лет. Он служил командиром спецподразделения «Альфа», был советником главы региона Рамзана Кадырова. Юрий Торшин принимал участие в операциях против боевиков, захвативших концертный зал на Дубровке в Москве в 2002 году (тогда группа под его командованием убила главаря террористов Мавсара Бараева) и школу в Беслане в 2004-м.

Юрий Торшин вышел в отставку в 2010 году. Летом 2015-го он стал советником главы Чечни Рамзана Кадырова по работе с правоохранительными органами.

Похороны Торшина проходят 13 сентября в Москве.

Рамзан Кадыров высоко оценивал профессионализм Юрия Торшина.

"Юрий Николаевич является специалистом высшего класса, настоящим патриотом Отечества, мужественным ВОИНОМ, равных которому не много. Он прошёл школу исключительно ответственной службы, с честью решая важные боевые задачи", - писал о Торшине в своем блоге Рамзан Кадыров.