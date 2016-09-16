Печально известная экс-чиновница Министерства обороны Евгения Васильева, которая ранее попала в тюрьму по делу "Оборонсервиса", поступила в МГУ имени Ломоносова. О новом увлечении Васильевой рассказал информационный портал LIFE, ссылаясь на её одногруппников. В качестве доказательства её товарищи по достижению научных высот прислали видеозапись, на которой она якобы находится в здании университета.

Как отмечает портал, в ВУЗе она будет получать магистерскую степень по курсу "Изящные искусства". Отметим, что во время судебного процесса, Васильева несколько раз демонстрировала публике свои таланты, показывая нарисованные ею картины.

Добавим, что декан факультета искусств МГУ Александр Лободанов в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявил, что не видел приказ о зачислении "звёздной" студентки. Более того, он сказал, что не существует программы под названием "Изящные искусства", хотя на сайте факультета искусств такой курс указан.

Напомним, что общественности Евгения Васильева известна по делу, развернувшемуся вокруг раскрытия масштабной схемы хищения госсобственности в Минобороне. Женщина занимала пост главы имущественного департамента министерства обороны. В мае 2015 года Пресненский суд вынес ей обвинительный вердикт и она отправилась отбывать наказание в тюрьму, но уже в августе она вышла из заключения по УДО. С учётом засчитанного домашнего ареста и сроков, выделенных на этапирование, в колонии она пробыла меньше месяца.

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