Анастасия Игнатенко, аналитик ГК TeleTrade

– Очевидно, что зависимость между динамикой российского рубля и ценами на нефть всё-таки существует. В какие-то периоды времени корреляция увеличивается до 85-87%, в какие-то снижается до 70%. Но в любом случае за рублём сохраняется статус "бумажной" нефти. И он никуда не делся. Меняются обстоятельства, внешние факторы и реакция трейдеров. Так, например, в период геополитической напряжённости и ввода санкций рубль испытывает на себе сильное давление со всех сторон. В это время мы наблюдаем заметное снижение нефтяных котировок: в 2014 году на 48,28%, в 2015-м – на 35,34%. Однако если за 2014 году пара доллар-рубль показывает рост на 76,58%, то уже в 2015-м курс доллара США прибавляет всего 25,68%. С чем это связано? Конечно, с проводимой денежно-кредитной политикой Банка России, который взял курс на снижение инфляционного давления и понижение ключевой процентной ставки. Плюс сами биржевики стали реагировать на внешние раздражители менее эмоционально, к санкционному режиму многие уже привыкли и перестали его замечать. Даже если мы и в дальнейшем получим сигналы на снижение нефти и рост доллара, то рост биржевой пары доллар-рубль будет уже не таким сильным и резким, как это было в прошлые годы. Время сильного доллара закончилось, по крайней мере, такова тенденция восьми месяцев этого года.

Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики "Аналитика онлайн"

– Два года назад, когда Россия столкнулась с валютным кризисом, предсказать динамику российской валюты можно было достаточно легко. Нужно было лишь посмотреть на график нефтяных цен. Если нефть падала на 1%, то и рубль снижался на 1%. Нефть снижалась на 10%, рубль снижался на 10%. При этом стоит отметить, что волатильность сырьевых рынков крайне высока и допустить аналогичную волатильность с курсом национальной валюты не даст ни один центральный банк в мире. Точнее будет сказать, что ни один ЦБ не захочет допускать подобного. В том, что мы сегодня имеем относительно стабильный курс валюты, во многом заслуга именно Банка России. Жёсткие меры в конце 2014 года позволили команде Эльвиры Набиуллиной взять ситуацию на российском валютном рынке под свой контроль. Контроль этот, надо сказать, с тех пор не ослабевал, а лишь только усилился. При этом за последние несколько лет зависимость российской экономики от цен на энергоресурсы снизилась сама по себе. Если в 2014 году доля доходов от продажи нефтепродуктов в федеральном бюджете была более 50%, то сегодня она чуть больше 30%. Ещё один дополнительный фактор, помогающий рублю быть более стабильным чем нефть, – регулярные пересмотры ключевых параметров бюджета и экономики, которые наперегонки представляют то Минфин, то Минэкономразвития.

– Когда всё это закончится? Локально после выборов в Госдуму. В случае высокой турбулентности на мировых рынках рублю дадут больше вольности. Если смотреть более глобально и на более долгосрочную перспективу, то здесь слишком много факторов, которые будут влиять на данную ситуацию. Зависимость рубля от нефти никуда не денется в ближайшие годы, но степень зависимости будет определяться и ценой на саму нефть, и ситуацией в экономике, и динамикой на международных финансовых рынках, и уровнем геополитической напряженности.