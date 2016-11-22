Президент России Владимир Путин подписал закон о единовременной выплате пенсионерам в январе 2017 года. Вместо запланированной индексации пенсионеры получат выплату в размере 5 тысяч рублей. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

При этом, разовую выплату в январе 2017 года получат все категории получателей пенсий, постоянно проживающие на территории России, в том числе и военные пенсионеры.

Metro решило разобраться, теряют ли что-то пенсионеры в связи с этой заменой или же, наоборот, остаются в плюсе.

По словам главного экономиста Фонда экономических исследований "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерия Миронова, пенсионеры потеряют в деньгах, но заметят это не сразу.

– Допустим, вы получаете 100 рублей, вам в этот раз не индексируют пенсию на инфляцию, а выплачивают разово 5 рублей, получается, что вы получили 105 рублей. Но в следующий раз при индексации вашей пенсии будут индексироваться не 105 рублей, а только 100. Поэтому сумма прироста будет несколько меньше, чем должна быть. Причём с каждой индексацией это будет всё заметней и заметней. Если один раз не проиндексировать, то в дальнейшем пенсионеры будут меньше получать, – заявил эксперт.

Он считает, что замена индексации разовой выплатой обусловлена проблемами в бюджете.

– Естественно это связано с проблемами в бюджете. Число пенсионеров на одного работающего постоянно увеличивается. Люди выходят на пенсию, а прироста рабочей силы нет, в связи с этим армия труда сокращается. Поэтому эта выплата – вынужденная мера экономии в сложившейся ситуации, – уверен Миронов.

При этом, по словам эксперта, сумма, которую планирует сэкономить государство, не так уж велика.

– Если говорить в рублях, то это в районе 200 миллиардов рублей или около 3 миллиардов долларов. Эта сумма не очень большая. Так, например, Олимпиада в Сочи нам обошлась в 60 миллиардов долларов – есть с чем сравнивать, – подытожил Миронов.

Ещё по теме: Экономист рассказал, почему разовая выплата невыгодна пенсионерам