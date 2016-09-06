Ключевая акция всероссийского волонтёрского экомарафона "360 минут", организованный компанией En+ Group, станет двадцатым по счету экологическим мероприятием марафона и пройдет на 126 локациях, большая часть которых находится на побережье Байкала. Программа реализуется при поддержке Фонда Олега Дерипаска "Вольное Дело" и национального фонда "Страна заповедная".

117 точек уборки расположены по периметру побережья озера Байкал, где акция "360 минут" проходит уже шестой год подряд. Самым северным населенным пунктом, жители которого выйдут на уборку побережья, 10 сентября станет поселок городского типа Янчукан Северо-Байкальского района Республики Бурятия. Самый южный – поселок Гусиное Озеро Селенгинского района Республики Бурятия.

Во время ключевой акции экомарафона волонтеры уберут мусор на берегах 28 рек, связанных с Байкалом.

Новые для экомарафона девять точек расположены на особо охраняемых обширных территориях в Сихотэ-Алинском заповеднике (Приморский край), заповедниках «Столбы» (Красноярский край) и «Хакасский» (Республика Хакасия). В этих точках, помимо уборки мусора, волонтеры приведут в порядок объекты туристической инфраструктуры, удалят вандальные надписи с камней и скал, высадят деревья в разрешенных местах.

В Красноярском крае и Республике Хакасия акции пройдут единовременно с территориями Байкала – 10 сентября. В Приморском крае в связи со сложными погодными условиями мероприятия перенесены на октябрь.

Всероссийский волонтерский экологический марафон «360 минут» вырос из акции «360 минут ради Байкала». Ежегодно растет число участников проекта, увеличиваются объемы собранного мусора. За предыдущие пять лет волонтерами акций «360 минут» стали 11 000 человек, добровольцы подняли, вырыли и даже достали со дна Байкала мусор объемом 180 000 куб. м.

