Екатеринбургский бейсджампер Ратмир Нагимьянов, возраст которого до сих пор неизвестен в СМИ, разбился на днях в Альпах. Оказалось, что он был героем школьного проекта ученицы третьего класса Василисы Лесниковой, которая искала ответ на вопрос: "Умеет ли человек летать?" Проект девочке помогал делать отец.

Ратмир Нагимьянов разбился, видео его смертельного прыжка можно найти в Интернете. Много лет Ратмир занимался экстремальным спортом. Его творчество увлекло девочку Василису.

"Мы начали с самого начала – как животные эволюционировали из ползающих в летающих, – рассказывает отец девочки Артём Лесников Е1.RU. – Затем изучили вопрос, как человек пытался подняться в воздух. Тогда же на глаза попался Ратмир. Посмотрели несколько видео с его полётами, и дочка также решила рассказать о его достижениях в своём проекте. Мы с ним связались и попросили дать ответы на вопросы. Он тогда был в отъезде, но сразу же согласился и записал ответы на дочкины вопросы на видео".

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Защищать свой проект в школе Василиса будет уже в следующем году.

Напомним, бейсджампер из Екатеринбурга Ратмир Нагимьянов, год рождения которого сложно найти в Сети, разбился во французских Альпах 3 октября, когда совершал прыжок с вершины Эгюий-дю-Миди. По сообщениям французских СМИ, он на огромной скорости врезался в трёхэтажный дом. По предварительной информации, его подвело оборудование – не раскрылся парашют.