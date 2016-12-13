Эйфелеву башню закрыли для туристов. Причиной тому стала забастовка рабочих - так персонал требует повышение зарплаты. Кроме того, они протестуют против того, что с ними не идут на переговоры, начальство не обсуждает в целом курс кампании.

Из-за этого всем, кто собрался у Эйфелевой башни, чтобы посетить одну из самых знаменитых достопримечательностей, вынужден был уйти ни с чем. Башня так и не открылась в 9:30. Туристам принесли извинения.

По данным газеты Le Parisien, о забастовке работники приняли решение заранее. Сегодня между ними и руководством были проведены переговоры. Всего в Обществе эксплуатации Эйфелевой башни работает 300 человек.

Ежегодно Эйфелеву башню посещает более 6 млн туристов, 80% из них являются иностранцами.

Напомним, в ноябре на аукционе в Париже продали фрагмент Эйфелевой башни - часть старой винтовой лестницы, которая изначально была установлена между вторым и третьим этажами в 1889 году. Её разобрали в 1893 году, так как она не отвечала требованиям безопасности. Лестницу разрезали на несколько частей - одна из них была установлена на первом этаже, остальные переданы в дар музеям.

Лот продали за 523 тысячи евро. Обладателем стал покупатель из Азии, его имя не раскрывается.