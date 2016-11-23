Египетская сторона выполнила рекомендации российских специалистов по авиационной безопасности. Об этом в среду сообщает РИА Новости со ссылкой на слова замглавы Минтранса России Валерия Окулова.

– Те рекомендации, которые даны, выполнены, — заявил он.

В связи с этим, по словам замминистра, представители Минтранса отправятся в Египет и проведут там проверку.

– Мы достаточно оперативно готовы отреагировать, как и в прошлые разы…. В течение недели — 10 дней (после получения приглашения от Египта — ред.) сможем организовать такую инспекцию – пояснил Окулов.

Напомним, что Россия приостановила воздушное сообщение с Египтом после авиакатастрофы в небе над Синайским полуостровом осенью 2015 года.

Лайнер, на борту которого находились более 200 человек, разбился в результате теракта.