Египет обратился к России с просьбой о поставке палубных вертолетов Ка-52К для "Мистралей". Об этом журналистам рассказал заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук, пишет РИА Новости.

"Обращение от египетской стороны о поставке вертолетов Ка-52 корабельного базирования нами получено. Заказчик рассматривает возможность формирования нескольких вертолетных эскадрилий. Точное количество будет согласовано в ходе дополнительных переговоров", - цитирует Пунчука агентство.

По мнению экспертов, Египет может закупить 16 вертолетов Ка-52К и аналогичное количество Ка-29/31.

Напомним, что “Мистрали”, приобретенные египетской стороной, были построены во Франции по заказу РФ. Однако поставка двух кораблей была сорвана из-за возникших между Россией и Францией политических разногласий.

Вертолетоносцы "Гамаль Абдель Насер" и "Анвар Садат" были переданы Египту и уже приняты на вооружение.

Ка-52К — корабельный вариант разведывательно-ударного вертолета нового поколения Ка-52 "Аллигатор". Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.