Египет откроют для россиян - ждать осталось недолго. С таким заявлением выступила Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР). Однако для этого необходимо еще несколько шагов. Минтранс должен провести еще одну инспекцию - в начале декабря. Об этом сообщает Finmarket.

- Я знаю, что египетская сторона с каждым днем проявляет все большую активность в вопросах безопасности. Если результаты инспекции нашего министерства будут положительными, его могут открыть до Нового года, - заявила Майя Ломидзе.

Заявление это прозвучало почти в "годовщину" закрытия авиасообщения между странами. 6 ноября 2015 года об этом заявил директор ФСБ и руководитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников. Вначале планировалось, что такая мера продлится до выяснения причин крушения борта Airbus A321 над Синаем. Тогда Россия пошла по пути Великобритании, Франции и Германии, которые также закрыли авиасообщение с Египтом.

Metro рассказывало о ходе расследования причин крушения. 31 октября 2015 года через полчаса после взлета произошло крушение самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находилось 224 человек, выживших не было. Обломки были обнаружены вблизи от Северного Синая города. Среди погибших - жители 13 регионов России, из них 147 человек из Санкт-Петербурга, 44 человека из Ленинградской области.