В городском парламенте 5 октября выбрали состав всех руководящих органов. Все ключевые должности достались «Единой России», у которой в заксе 36 мандатов из 50.



Как заявил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, руководящие должности распределялись в соответствии с пакетным соглашением между фракциями. Вице-спикерами закса были выбраны единороссы Сергей Соловьев и Анатолий Дроздов. Председателем комитета по законодательству вместо ушедшего в Госдуму Виталия Милонова стал депутат Денис Четырбок. Депутаты от «Единой России» возглавили шесть постоянных комиссий закса. Председателем постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам утвержден депутат Сергей Никешин, председателем постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству – депутат Алексей Макаров, председателем постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению – депутат Елена Киселева, председателем постоянной комиссии по экологии и природопользованию – депутат Мария Щербакова, председателем постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности – депутат Александр Кущак, председателем постоянной комиссии по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству – депутат Юрий Гладунов.

Оппозиции достались лишь Бюджетно-финансовый комитет (его снова возглавил депутат от ЛДПР Максим Яковлев) и комиссия по культуре, науке и образованию (ее главой опять стал Максим Резник, который теперь представляет «Партию роста»).

"Яблоко" и "КПРФ" не получили ничего. При этом оппозиционеры не скрывали обиды на коллег.



- Как определялись эти места? – говорит Ольга Ходунова, глава фракции КПРФ в ЗакСЕ. - Законодательное собрание – это коллективный орган. Каждый, кто работает здесь, надеется, что вопросы, вынесенные на публичное обсуждение, будут в предварительном порядке согласованы. И когда предлагается пакетное соглашение, оно безусловно, должно быть оговорено со всеми фракциями и их руководителями. В данном случае этого сделано не было. О тех результатах, которые вынесены на заседание, мы услышали впервые. Нас поставили перед фактом. Такой волевой недемократичный порядок не может устраивать КПРФ.



Как сообщил Metro яблочник Борис Вишневский, распределение постов сюрпризом для фракции не стало.



- Мы понимали, что оппозиция ничего не получит, - говорит он. – Так и произошло. Поэтому мы голосовали против пакетного соглашения. Мы считаем, что если в заксе шесть фракций, то было бы правильным, если бы должности в комиссиях и комитетах были бы распределены более справедливо. Но ЕР все поделила между собой и двумя своими младшими партнерами.