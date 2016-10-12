Если верить Интернету, ваш первый с Тайлером (солист дуэта - Прим. ред) концерт очень быстро закончился, потому что вас “прикрыли” полицейские. Это правда?

Да, мы тогда только-только начали играть вместе. Это был даже не концерт в прямом смысле этого слова – нас просто пригласили выступить в одном из частных домов – там даже сцены не было, так, несколько деревяшек. И вот мы расположились на заднем дворе. Там, кстати, выступали ещё какие-то ребята. А все вокруг так напились, вечеринка же. Настоящий треш. И вот мы очень долго ждали свое “очереди”. В итоге исполнили одну песню и нас попросили сворачиваться, потому что на весь этот шум обратили внимание полицейские. Поэтому, одна песня, и мы поехали домой – вот такой первый концерт.

У тебя и Тайлера есть по то татуировке, посвященной вашим фанатам. Как вы их делали?

Мы давали один из первых концертов в своём родном городе в Огайо. И каждый раз нам хотелось сделать что-то еще более клевое, чем в прошлый. И нам просто пришло в голову, что было бы круто сделать по татуировке на сцене в честь всех тех людей, что нас поддерживали и помогали нам. В итоге мы набили по “Х”, это наше, если можно так выразиться, посвящение нашим первым фанатам в родном Колумбусе.

Говорят, ты сам выучился играть на барабанах, это так?

Да, можно так сказать. Хотя, должен отметить, что своим умением я обязан очень многим людям из Интернета. Я постоянно смотрел видео на всяких сайтах, как барабанщики играют. Читал интервью с ними. И очень часто ходил в музыкальный магазин, он находился примерно в трех км от моего дома. И тренировался на тех инструментах, которые там были. Потом они правда выгнали меня, потому что я торчал там часами. Вот так постепенно я научился играть. Помню, что первый удачный опыт, после которого я понял что хочу посвятить свою жизнь барабанам, произошёл с электронной ударной установкой.

А твои родители как-то поддерживали тебя в твоем стремлении к музыке?

Да, они всегда меня поддерживали, несмотря на то, что они к музыке не имеют вообще никакого отношения. Даже разрешили мне упражняться в подвале, несмотря на то, что это было очень громко, и вполне возможно раздражало порой. Родители и сейчас меня очень поддерживают.

Насколько я знаю, у тебя очень религиозная семья, но при этом ты вырос рок-звездой, как так?

(смеется). Ну да, и я, и Тайлер выросли в семьях, где религия занимала важное место. Нельзя сказать, что это редкость, когда родители пытаются растить детей в соотвествии со своими верованиям и убеждениями. И мы же часто задаем себе вопрос: “Во что я верю? Должен ли я верить в то же, во что и мои родители? Или во что-то другое?” Меня часто посещали эти мысли, пока я рос. Волновали вопросы о моем предназначении, смысле жизни. Я искал ответы повсюду, в Интернете, фильмах, песнях. Но это никак не мешало заниматься музыкой.

Вы сейчас очень популярны, ваши песни повсюду, даже в фильмах, например, в том же “Отряде самоубийц”. Как думаешь, в чем ваш секрет?

Хороший вопрос. Наверное, в людях – тех, кто приходит на наши концерты, покупает альбомы и любит нашу музыку. Потому что сначала у нас было немного зрителей, но они рассказывали своим друзьям и близким о нас, и так, постепенно, наша аудитория увеличивалась. Так что все люди, все дело в них. Честно говоря, я даже сам не знаю, как именно это все произошло. Именно поэтому на наших концертах мы каждый раз стараемся выложиться по-максимуму.

Twenty One Pilots выступят в Москве 22 октября (Sokol Music Hall) и 23 октября в Санкт-Петербурге (Ледовый Дворец)