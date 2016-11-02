Джонни Депп снимется в предыстории поттерианы, которая растянется на пять частей. Американского актера можно будет увидеть, как сообщает Deadline - "если присмотреться", уже в первой части. Она выйдет в российский прокат уже 17 ноября, мировая премьера состоится 11 ноября в Италии.

Пятисерийная история основана на романе Джоан Роулинг, автора книг о Гарри Поттере, - "Фантастические звери и места их обитания".

События происходят за 70 лет до рождения Гарри Поттера - зрители смогут узнать историю Дамблдора, Геллерта Грин-де-Вальде и историю чародейства в мире.

Фильм назван самой ожидаемой премьерой этого года. Режиссер - Дэвид Йетс, который снимал несколько последних серий поттерианы.

В главных ролях - Эдди Рейдман, Эзра Миллер и Колин Фаррелл. Эксперты уверены - кассовые сборы "Фантастических тварей" превысят миллиард долларов и могут стать одними из самых больших среди фильмов этого года.