Накануне в лондонском кинотеатре Leicester Square состоялась долгожданная премьера спин-оффа "Гарри Поттера" под названием "Фантастические твари и где они обитают". Об этом в среду сообщает AFP.

Представлять картину пришли исполнители главных ролей Эдди Редмэйн, Эзра Миллер, Кэтрин Уотерсон, Дэн Фоглер, Элисон Судол, Кармен Эджоло, а также режиссёр картины Дэвид Йейтс и автор истории и сценарист Джоан Роулинг.

Звёзды пребывали в отличном настроении, много улыбались и охотно позировали перед фотографами.

Премьера фильма в России состоится уже завтра, 17 ноября 2016 года.

Напомним, что действие картины "Фантастические твари и где они обитают" разворачивается в волшебном мире, но за 70 лет до событий "Философского камня". Главный герой фильма – магический зоолог Ньют Скамандер, в роли которого выступает оскораносный Эдди Редмэйн.

Джоан Роулинг написала книгу "Фантастические твари и где они обитают" в 2001 году, и почти весь гонорар потратила на благотворительность. Свыше 80% стоимости каждой проданной книги пошло бедствующим детям во всём мире.







