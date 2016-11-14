Актёр Никита Джигурда готов стать президентом Украины и признался в любви к депутатам партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и Надежде Савченко, сообщает телеканал РЕН ТВ. Столь резкие заявления он сделал на фоне того, что в отношении артиста сейчас идёт проверка и по её результатам его могу депортировать на Украину. Джигурдку обвиняют в нарушении миграционного режима на территории России.

"Джигурда возвращается в Украину и начинает политическую карьеру, выдвигая себя кандидатом в президенты Украины. Вот там говоря, что нет новых политиков, вся та же обойма. Но я на майдан выходил, я, кстати, очень люблю и Тимошенко, и Савченко. А на Майдан я шел, чтобы отстоять Русь Украины", - заявил шоумен телеканалу

Что касается Надежды Савченко, то Никита Джигурда заявил, что понимает её поведение и мировоззрение, а потому она близка ему. Вместе с этим он любит также и лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко.

"Я готов к тому, что прошла Надюша Савченко. Я покажу дух Руси, когда побеждают без крови. Я, кстати, очень люблю и Юлию Тимошенко, и Надежду Савченко. И защищал их. И на Майдан выходил. Также, когда Савченко держали в России, я публично заявлял, чтобы ее выпустили. На Донбассе меня даже выгнали, потому что я говорил, что не надо сепаратизма, потому что надо решать все в Украине", – рассказал Никита Джигурда РЕН ТВ.

Напомним, что 2 ноября между Никитой Джигурдой и Сергеем Жорином (адвокат супрги артиста) разгорелся конфликт у входа в суд, где проходит бракоразводный между актёром и Мариной Анисиной. В связи с этим адвокат олимпийской чемпионки по фигурному катанию отправил в правоохранительные органы запрос о проверке легальности нахождения артиста в стране. От актера уже потребовали подтвердить, что он постоянно проживает в Москве, и сообщить адрес.

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