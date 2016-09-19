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Джигурда сбрил бороду и усы: фото актёра вызвало фурор в соцсетях

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Никита Джигурда без бороды и усов вызвал шквал обсуждений в соцсетях

Обновлено : Сегодня 12:27
- Опубликовано : Сегодня 12:06

55-летний мастер эпатажа - актер Никита Джигурда - вновь удивил общественность. Он сбрил фирменную бороду и вместе с ней усы. Фото Никита Джигурда выложил в блоге и вызвал настоящий фурор среди подписчиков.

Блогеры принялись обсуждать помолодевшего актера, заявляя, что Никита Джигурда теперь выглядит очень привлекательно и сексуально.

"Пресвятые джигурдинки! Без бороды Джигурда вообще альфа-самец..."
"Вот что бритвенный станок животворящий делает! Прав был Пётр первый!  Тысячу раз прав".
"Никита Борисович сделал праздник всем ко Дню Выборов - сбрил бороду!"
"Джигурда без бороды - это как Джигурда с бородой, только без бороды..."

Стоит отметить, что оставшись без бороды, Никита Джигурда стал практически неузнаваем.

Ради чего Джигурда решился на столь кардинальные преобразования внешности, пока неизвестно. Не исключено, что расстаться с бородой ему пришлось ради новой роли. А возможно, таким образом актер хочет просто перелистнуть очередную страницу своей жизни и начать новый этап.

Реакция на новый образ Джигурды без бороды и усов:

Блогеры не ограничились лишь в словесных шутках по поводу нового имиджа Никиты Джигурды. В блогах появились фотожабы и карикатуры на популярного актера, так удивившего общественность.

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