Джигурда сбрил бороду и усы: фото актёра вызвало фурор в соцсетях

55-летний мастер эпатажа - актер Никита Джигурда - вновь удивил общественность. Он сбрил фирменную бороду и вместе с ней усы. Фото Никита Джигурда выложил в блоге и вызвал настоящий фурор среди подписчиков.

Блогеры принялись обсуждать помолодевшего актера, заявляя, что Никита Джигурда теперь выглядит очень привлекательно и сексуально.

"Пресвятые джигурдинки! Без бороды Джигурда вообще альфа-самец..."

"Вот что бритвенный станок животворящий делает! Прав был Пётр первый! Тысячу раз прав".

"Никита Борисович сделал праздник всем ко Дню Выборов - сбрил бороду!"

"Джигурда без бороды - это как Джигурда с бородой, только без бороды..."

Стоит отметить, что оставшись без бороды, Никита Джигурда стал практически неузнаваем.

Ради чего Джигурда решился на столь кардинальные преобразования внешности, пока неизвестно. Не исключено, что расстаться с бородой ему пришлось ради новой роли. А возможно, таким образом актер хочет просто перелистнуть очередную страницу своей жизни и начать новый этап.