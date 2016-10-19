Эпатажный актёр Никита Джигурда вновь оказался в центре внимания. На этот раз он поскандалил с известной сетью фастфуда.

По словам Джигурды, компания предложила ему сняться в рекламе нового бургера, за что актёр попросил 1 миллион долларов. Ему обещали заплатить эту сумму, но когда дело дошло до денег, представитель компании связался с актёром и сообщил, что гонорар будет сокращён более чем в 3 раза.

В распоряжении Metro оказалась переписка сторон конфликта (орфография и пунктуация сохранены):

– Пошлите на этот счёт оговоренный ранее в Москве 1,000,000 долларов США на Нашу Американскую Компанию <...>, – написал Джигурда.

– Никита, мы извиняемся, но ситуация следующая: Мы не можем сразу выделить сумму 1 000 000 долларов на наше сотрудничество. Максимальный бюджет которым мы можем предоставить в данный момент – 300 000 долларов, что так же средства достаточно не малые, но вполне реальные. Предлагаем начать сотрудничество с данной суммы. Ну и конечно же всё это после подписания контракта. Спасибо! – ответил представитель компании.

– Я потратил на переговоры с вами столько времени, получив от вас 100% гарантии, что миллион будет перечислен, как договаривались – сразу! Деньги потом – это суп с котом. Я предпочитаю, как у Ильфа и Петрова в "12-ти стульях": утром деньги – вечером стулья, вечером деньги – утром стулья. Я ЗАПРЕЩАЮ вам использовать своё изображение в рекламе Бургер Кинга и, как предупреждал вас, УЖЕ назначил встречу с вашими конкурентами сразу по приезду из Америки. Вы мне столько нервов измотали вашими уговорами, что я со своей прямотой имею право (без отрицательных кармических последствий), за ваши растягивания резины послать вас *******, или, как говорят американцы, *******! – ответил Джигурда, подписав сообщение "Ваш Милосердный Люцифер".

После этого представители компании несколько раз попытались связаться с актёром, но он не взял трубку.



