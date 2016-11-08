Актёр Джеки Чан приехал в Москву на открытие фестиваля китайского кино. Он признался, что не угадал с одеждой и замёрз в России без тёплой куртки. Но настроение его это не испортило. На церемонии открытия он даже спел песню "Родина".

Представляя фильм "По следу" (в российском прокате лента выйдет с названием "Отпетые напарники") Джеки Чан отметил, что очень рад, что именно эта картины откроет фестиваль. Чан стал автором идеи и исполнителем главной роли в ленте, где его напарником стал знаменитый комик Джонни Ноксвил. По сюжету полицейский, чтобы обезвредить преступный синдикат и спасти свою племянницу, должен взять в напарники красавчика-афериста. Кстати, в этой комедии можно тоже оценить вокальные данные актёра. Джеки Чан исполняет песню Adele – Roling in the deep.

"Всего в рамках фестиваля будет представлено семь кинолент, и они представляют современный Китай. Я рад, что и мой фильм участвует в этом смотре", – сказал на церемонии открытия Джеки Чан.

Кроме того, актёр рассказал, что сейчас в Китае снимает совместный фильм китайско-российского производства «Путешествие в Китай».

Ранее стало известно, что актёры Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан снимутся в российско-китайском фильме «Вий 2: Путешествие в Китай».