Актёр Джеки Чан приехал в Москву на открытие фестиваля китайского кино. Он признался, что не угадал с одеждой и замёрз в России без тёплой куртки. Но настроение его это не испортило. На церемонии открытия он даже спел песню "Родина". Как это было смотрите ЗДЕСЬ.

Представляя фильм "По следу" (в российском прокате лента выйдет с названием "Отпетые напарники") Джеки Чан отметил, что очень рад, что именно эта картины откроет фестиваль. Чан стал автором идеи и исполнителем главной роли в ленте, где его напарником стал знаменитый комик Джонни Ноксвил. По сюжету полицейский, чтобы обезвредить преступный синдикат и спасти свою племянницу, должен взять в напарники красавчика-афериста. Кстати, в этой комедии можно тоже оценить вокальные данные актёра. Джеки Чан исполняет песню Adele – Roling in the deep.

"Всего в рамках фестиваля будет представлено семь кинолент, и они представляют современный Китай. Я рад, что и мой фильм участвует в этом смотре", – сказал на церемонии открытия Джеки Чан.

Кроме того, актёр рассказал, что сейчас в Китае снимает совместный фильм китайско-российского производства «Путешествие в Китай».

Ранее стало известно, что актёры Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан снимутся в российско-китайском фильме «Вий 2: Путешествие в Китай».