Хотя режиссёр Пол Гринграсс и актёр Мэтт Дэймон заявляли, что продолжения не будет, спустя почти десять лет с первого появления агента на экране вышла пятая часть франшизы «Джейсон Борн», в которой ещё больше экшена и звёзд.

Четвёртая часть «Эволюции Борна» с Джереми Реннером провалилась. Поэтому в пятой мы вновь видим старого доброго Борна в исполнении Мэтта Дэймона.

Несмотря на то что зарубежные критики разгромили «Джейсона Борна», а вслед за ними и российские, фильм лидировал в прокате США довольно долго, а потом и в международном. По прогнозам, он может возглавить и российский прокат. Что-то подсказывает, что зрителям картина понравится. Ведь тут есть всё, за что мы так любим молчаливого Борна, который задумывался как анти-Бонд. Борн не распивает мартини, не толкает пафосных речей, не меняет женщин как перчатки. Он до сих пор хранит верность своей первой любви Марии, которую убили ещё во второй части. Он не использует все эти гаджеты и примочки, предпочитая разбираться по-мужски – кулаками. Он не хочет больше никого убивать, ведь на его руках и так много крови. Однако в пятой части Борн, страдающий амнезией, узнаёт, что его подтолкнули к вступлению в секретный проект «Тредстоун», который призван зачищать неугодных ЦРУ.

Не каждый фильм может похвастаться тремя лауреатами премии «Оскар» в актёрском составе: Мэтт Дэймон (за сценарий к фильму «Умница Уилл Хантинг»), Алисия Викандер (за лучшую женскую роль второго плана в «Девушке из Дании»), Томми Ли Джонс (за лучшую мужскую роль второго плана в «Беглеце»). Викандер играет нового сотрудника ЦРУ, которая мечтает завербовать Борна. Томми Ли Джонс исполняет роль главы ЦРУ – он хочет избавиться он Борна. Для этого он нанимает героя Венсана Касселя.

В пятой части больше экшена, чем во всех предыдущих. Здесь много преследований, драк и, конечно, гонок – как на мотоциклах, так и на машинах. Top Gear назвал сцену автомобильной погони Дэймона и Касселя в Лас-Вегасе лучшей киношной гонкой года. Снято всё в реалистичной манере, присущей Гринграссу. Он создаёт эффект непрерывного присутствия и подглядывания. Кстати, здесь поднимается тема тотальной слежки спецслужбами за всеми пользователями социальных сетей (отсылка к Facebook). Что важнее: общественная безопасность или тайна частной жизни – вот вопрос, на который пытается дать ответ новый фильм, вот зачем вернулся Борн на экраны.