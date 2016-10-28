Джастин Тимберлэйк рассказал об участии в анимационном фильме "Тролли"

В прокат вышел новый анимационный фильм «Тролли». Одну из главных ролей – самого мрачного тролля на свете по имени Цветан – сыграл Джастин Тимберлэйк. Актёр не только озвучил нарисованного персонажа, но и сыграл его эмоции, которые были переданы с помощью технологии захвата движения

Вы здесь выступаете не только как актёр, но и как музыкальный продюсер фильма? Были сложности?

У меня были определённые трудности, которые обычно связаны с производством мюзиклов. Некоторые песни призваны быть комедийными, другие – поднимать зрителя эмоционально, как True colours. Но творческий мускул Dreamworks в виде их опыта и ресурсов нам сильно помог в процессе.

Главные злодеи в фильме, бергены, считают, что для счастья нужно есть троллей, что, конечно, большое заблуждение. Хочу спросить, что делает вас счастливым, и что, по вашему мнению, является самым большим заблуждением по поводу счастья в нашем мире?

На первом месте в источниках счастья для меня стоит семья – жена и сын (актриса Джессика Бил и годовалый Сайлас. – Прим. ред. ). Прямо за ними идут пончики, хотя мне бы стоило есть их гораздо реже. Со второй частью вопроса у меня тоже проблемы, вам нужно спросить кого-то более болтливого и находчивого, например, агента по продаже недвижимости.

Вы сказали недавно, что молодые папы больше всего будут симпатизировать вашему персонажу Цветану. Как отцовство изменило вашу жизнь?

В основном это проявляется в том, что ты гораздо больше устаёшь, потому что, помимо обычной работы, у тебя появляется множество других обязательств... Почему вы смеётесь? Я вам говорю всю правду и жалуюсь! Так вот, вся жизнь меняется. Это не что-то осязаемое, что можно точно описать словами. В случае с «Троллями» я с особой радостью согласился на участие, потому что в том числе думал: наконец будет что показать сыну! Он ещё слишком мал, и большинство моих альбомов я не дам ему слушать очень долго! Ко мне недавно после концерта подошёл один молодой папаша и сказал: «Ваши песни я ставлю своему 8-летнему сыну, и они ему очень нравятся, особенно Sexy back». Я был в шоке. Чёрт возьми, это пример очень плохого родителя, у него надо срочно отобрать малыша! ( Смеётся .)

Какая у Сайласа любимая песня в исполнении отца?

Это, конечно, Can’t stop the feeling! Он видел мой клип и ассоциирует песню с папой. Но когда он смотрел мультфильм, то был слишком увлечён анимацией и совершенно забыл, что одного из персонажей сыграл его отец.

У вас много общего с Цветаном? Он достаточно ворчливый и саркастический парень...

Первый час после того, как проснусь, я совершенно точно Цветан. Чашка кофе превращает меня в нормального гражданина.

Почему в мультфильмах мы видим много сильных женских персонажей?

Потому что нам нужно вырастить поколение сильных женщин, брат! В то же время нам нужны сильные, но скромные мужчины, им такой мультик тоже пойдёт на пользу. Никто не знает, сколько родителей посмотрят «Троллей», но большинство детей в мире увидят этот фильм, как происходит со всеми проектами Dreamworks. Хотя я уверен, что родители тоже оценят и песни, и психоделическую анимацию. Как нам спела Бейонсе: «Девушки правят этим миром» (Who run the world? Girls!). Но важно показать, что женщины могут быть многослойными, сложными и загадочными, носить розовые платья и в то же время играть в баскетбол, слушать Джастина Тимберлэйка и мечтать стать президентом.

А что вы думаете по поводу интернет-троллей?

Я снова процитирую Бейонсе: I twirl on them haters... («вертеть я хотела всех ненавистников...») Каждый раз, когда я читаю в Интернете какой-то негатив в свой адрес, я подхожу к стене со своими многочисленными платиновыми дисками, и это меня сразу успокаивает.