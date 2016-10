Джастин Тимберлэйк рассказал об участии в анимационном фильме "Тролли"

Джастин Тимберлэйк

Возраст: 35 лет

Родился: Мемфис, штат Теннесси (США)

Фильмография: «Социальная сеть», «Альфа Дог», «Время», «Секс по дружбе», «Кручёный мяч»

Дискография: Justified (2002), FutureSex/LoveSounds (2006), The 20/20 Experience (2013), The 20/20 Experience: 2 of 2 (2013)