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Обновлено : Сегодня 10:14
- Опубликовано : Сегодня 10:04

Джастин Тимберлэйк рассказал об участии в анимационном фильме "Тролли"

  • Виктория Мельникова

Актёр не только озвучил персонажа, но и сыграл его эмоции

Джастин Тимберлэйк рассказал об участии в анимационном фильме "Тролли"

Пресс-служба "Двадцатый Век Фокс"

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В прокат вышел новый анимационный фильм «Тролли». Одну из главных ролей – самого мрачного тролля на свете по имени Цветан – сыграл Джастин Тимберлэйк. Актёр не только озвучил нарисованного персонажа, но и сыграл его эмоции, которые были переданы с помощью технологии захвата движения

Вы здесь выступаете не только как актёр, но и как музыкальный продюсер фильма? Были сложности?

У меня были определённые трудности, которые обычно связаны с производством мюзиклов. Некоторые песни призваны быть комедийными, другие – поднимать зрителя эмоционально, как True colours. Но творческий мускул Dreamworks в виде их опыта и ресурсов нам сильно помог в процессе.

Главные злодеи в фильме, бергены, считают, что для счастья нужно есть троллей, что, конечно, большое заблуждение. Хочу спросить, что делает вас счастливым, и что, по вашему мнению, является самым большим заблуждением по поводу счастья в нашем мире? 

На первом месте в источниках счастья для меня стоит семья – жена и сын (актриса Джессика Бил и годовалый Сайлас. – Прим. ред. ). Прямо за ними идут пончики, хотя мне бы стоило есть их гораздо реже. Со второй частью вопроса у меня тоже проблемы, вам нужно спросить кого-то более болтливого и находчивого, например, агента по продаже недвижимости.

Вы сказали недавно, что молодые папы больше всего будут симпатизировать вашему персонажу Цветану. Как отцовство изменило вашу жизнь?

В основном это проявляется в том, что ты гораздо больше устаёшь, потому что, помимо обычной работы, у тебя появляется множество других обязательств... Почему вы смеётесь? Я вам говорю всю правду и жалуюсь! Так вот, вся жизнь меняется. Это не что-то осязаемое, что можно точно описать словами. В случае с «Троллями» я с особой радостью согласился на участие, потому что в том числе думал: наконец будет что показать сыну! Он ещё слишком мал, и большинство моих альбомов я не дам ему слушать очень долго! Ко мне недавно после концерта подошёл один молодой папаша и сказал: «Ваши песни я ставлю своему 8-летнему сыну, и они ему очень нравятся, особенно Sexy back». Я был в шоке. Чёрт возьми, это пример очень плохого родителя, у него надо срочно отобрать малыша! ( Смеётся .)

Какая у Сайласа любимая песня в исполнении отца? 

Это, конечно, Can’t stop the feeling! Он видел мой клип и ассоциирует песню с папой. Но когда он смотрел мультфильм, то был слишком увлечён анимацией и совершенно забыл, что одного из персонажей сыграл его отец.

У вас много общего с Цветаном? Он достаточно ворчливый и саркастический парень...

Первый час после того, как проснусь, я совершенно точно Цветан. Чашка кофе превращает меня в нормального гражданина.

Почему в мультфильмах мы видим много сильных женских персонажей?

Потому что нам нужно вырастить поколение сильных женщин, брат! В то же время нам нужны сильные, но скромные мужчины, им такой мультик тоже пойдёт на пользу. Никто не знает, сколько родителей посмотрят «Троллей», но большинство детей в мире увидят этот фильм, как происходит со всеми проектами Dreamworks. Хотя я уверен, что родители тоже оценят и песни, и психоделическую анимацию. Как нам спела Бейонсе: «Девушки правят этим миром» (Who run the world? Girls!). Но важно показать, что женщины могут быть многослойными, сложными и загадочными, носить розовые платья и в то же время играть в баскетбол, слушать Джастина Тимберлэйка и мечтать стать президентом.

А что вы думаете по поводу интернет-троллей?

Я снова процитирую Бейонсе: I twirl on them haters... («вертеть я хотела всех ненавистников...») Каждый раз, когда я читаю в Интернете какой-то негатив в свой адрес, я подхожу к стене со своими многочисленными платиновыми дисками, и это меня сразу успокаивает. 

Джастин Тимберлэйк

Возраст: 35 лет

Родился: Мемфис, штат Теннесси (США)

Фильмография: «Социальная сеть», «Альфа Дог», «Время», «Секс по дружбе», «Кручёный мяч»

Дискография: Justified (2002), FutureSex/LoveSounds (2006), The 20/20 Experience (2013), The 20/20 Experience: 2 of 2 (2013)

                                                             Пять фактов из жизни

Клуб Микки

Первые шаги в музыкальной карьере Джастин сделал на телевизионном шоу Star Search, исполняя песни в стиле кантри под именем Джастин Рэндалл. Он любил смотреть шоу «Клуб Микки-Мауса», а его кумирами с детства были Эл Грин и Майкл Джексон, танцевальным движениям которого он пытался подражать.

Молодой Элтон 

Ещё одним кумиром Джастина был Элтон Джон. Позже Тимберлэйк сыграл роль молодого Элтона в клипе на его песню This Train Don’t Stop Here Anymore.

Первая невеста

С 1993 года Джастин выступал в детском шоу «Клуб Микки-Мауса», где познакомился с Бритни Спирс. В 1998 году официально начался их роман. В 2002 году они расстались. Позже Джастин поддерживал Спирс во время депрессии после её развода с мужем.

Семья

У Джастина было много громких романов. Он встречался с Ферги, звездой сериала «Зачарованные» Алиссой Милано, с Кэмерон Диаз. В феврале 2007 года у него начался роман с актрисой Джессикой Бил. В 2011 году они расстались, но несколько месяцев спустя помирились и 19 октября 2012 года поженились в Италии. В апреле 2015 года у пары родился сын Сайлас Рэндалл Тимберлэйк.

Дорогие объедки 

Однажды Тимберлэйк не доел в ресторане свой обед, а предприимчивый официант собрал остатки и продал их на eBay за 1025 долларов.

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