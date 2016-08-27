Оба вопиющих случая произошли в течение одной недели, сообщает агентство Associated Press.

По данным СМИ, американка Мэдисон Стивенс из города Мейфилд заглянула со своим годовалым сыном в местный McDonald’s и, получив заказ, нашла червя в бургере.

Еще одного червя чуть не съела клиентка McDonalds Лейси Джо Ловетт в Драффенвилле – это в 40 км от Мейфилда.

Официальный представитель сети ресторанов Майкл Лов пообещал провести тщательное расследование обоих случае и принять все надлежащие меры.

Напомним, McDonalds появился в 1940 году. Сеть основали братья Ричард и Морис Макдональды.

В настоящее время по всему миру разбросано порядка 36 тыс. заведений сети.