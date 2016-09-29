В редакцию Metro обратились родители двухлетней Марии Трубниковой с просьбой о помощи. Маленькая девочка нуждается в дорогостоящей операции в клинике в Южной Корее. Цена операции - 407 тысяч долларов США.

Папа девочки рассказал Metro, чем болеет его ребёнок.

– В мае 2016 года мы узнали, что у Машуни опухоль в надпочечнике с обширным метастазированием органов и костного мозга. Все это свалилось на нас, как снег на голову! На данный момент мы прошли три экстренные химиотрерапии в г. Москве в НПЦ специализированной медицинской помощи детям им В.Ф. Войно-Ясенецкого. Лечение в Москве практически не дало результатов. Все очень хорошо обдумав, взвесив все плюсы и минусы, пообщались с Русфондом, нашем решением было - лететь на обследование и лечение в Южную Корею (клиника «Северанс» приняла нас в срочном порядке и без аванса). К сожалению, мы относимся к Высокой степени риска, т к уже поражен костный мозг и обширное метастазирование, поэтому мы решили обратиться именно к Мировому опыту лечения Нейробластомы. А так как лечение в Москве практически не дало результат, все лечение пришлось начинать заново! Клиника «Северанс» уже выставила счёт.

Известно, что маленький ребёнок с достоинством выдержал три курса химиотерапии в Москве и одну в Сеуле.

Metro призывает помочь вернуть ребёнку детство.

Реквизиты

Получатель Трубников Валерий Сергеевич

Карта Банк Москвы: 5417 1564 3020 8534

Карта Альфа Банк: 5486 7320 5090 4176

МТС: 8 915 421 08 09

Мегафон: 8 926 967 80 87

Получатель Трубникова Анна Вячеславовна

Карта Райффайзен: 5100 6914 7513 7216

Карта Сбербанк: 5336 6900 2090 0157