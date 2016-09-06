Как сообщают СМИ со ссылкой на полицию, мальчик облокотился на москитную сетку и выпал на улицу с третьего этажа.

Малыша в тяжелом состоянии экстренно доставили в детскую больницу №19 имени Раухфуса. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму и множественные переломы тела.

По предварительным данным, в момент падения ребёнка из окна в квартире находился его 30-летний отец, но он не уследил за сыном.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

По информации АН «Оперативное прикрытие», семья мальчика считается благополучной, на учёте в органах опеки не состоит. Отец ребёнка работает в аэропорту, а мать - заместителем директора сетевого магазина.