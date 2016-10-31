Сотрудники правоохранительных органов Москвы провели задержания двух молодых людей, которые подозреваются в изнасиловании и избиении девушки. Оба работают дворниками в ОАО "РЖД", сообщает информационный портал LIFE.

По данным журналистов, нападение произошло на улице Большая Переяславская. Именно там злоумышленники сначала ограбили 31-летнюю женщину, похитив 25 тысяч рублей, смартфон и наручные часы марки Apple, а после начали избивать её, так как жертва начала сопротивляться. В конечном итоге они также решились на групповое изнасилование беззащитной москвички.

После всего этого женщине удалось с окровавленным лицом найти прохожих и попросить их о помощи. Люди сразу же вызвали полицию и медиков. С множественными ушибами и сотрясением мозга пострадавшую срочно госпитализировали в ближайшую больницу.

Поймать дворников удалось через три дня. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, злоумышленники уже дали признательные показания.