Новую архитектурно-художественную подсветку получил Большой Императорский дворец в Гатчине. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП «Ленсвет».

- В одном из красивейших городов Ленобласти, городе Гатчина, находящегося всего в 45 км от Санкт-Петербурга, завершено строительство архитектурно-художественной подсветки Большого Императорского Дворца, - говорится в сообщении предприятия.

Уточняется, что по-новому подсвечены все фасады дворца со стороны Красноармейского проспекта, северного фасада Центрального корпуса и со стороны северо-восточной и восточной сторон.

- Произведена установка 80 светодиодных светильников, которые в вечернее время суток заливают величественный дворец равномерным светом. Установленное оборудование размещено на специальных опорах, по фасадам и крышам зданий, - сообщили в "Ленсвете".

Большой Гатчинский дворец был построен в 1781 году по проекту Антонио Ринальди для графа Григория Орлова.

Расположенный на холме над Серебряным озером, и ныне окруженный массивом высоких деревьев, дворец производит впечатление средневекового замка. Дворец был одним из любимых мест отдыха царской семьи.