В Петербурге широко обсуждается идея депутата Госдумы Виталия Милонова разводить во время празднования Нового года Дворовый мост. Народный избранник обратился со своей инициативой к губернатору Георгию Полтавченко. Однако в "Мостотресте" от этой идеи пока не в восторге.

Виталий Милонов признался в интервью Metro, что авторство этой идеи принадлежит не только ему, но и депутату закса Алексею Цивилеву.

- Везде есть какие–то символы Нового года, а в Петербурге их нет! – считает Виталий Милонов. – Потому что десять тысяч гастарбайтеров, собравшихся на Дворцовой на празднование – это не та "фишка", в которой нуждается наш город для привлечения туристов зимой. Важно придумать что-то необычное, связанное с петербургской спецификой.

Виталий Милонов признался, что реализовать эту идею в этом году, скорее всего, не удастся. Но он не против ее реализации в будущем году. Кстати, в комитете по туризму к этой идее отнесли положительно. А вот в учреждении, которое занимается техническим обслуживанием переправ – "Мостотресте", от этой инициативы в восторг не пришли.

Как заявил "Радио Балтика" замдиректора по надзору и содержанию «Мостотреста» Андрей Кочин, зимой разводить мосты возможно, но нежелательно - их поверхности могут скорее износиться.

- Это оправдание нежелания что-то делать, - прокомментировал негативный отзыв "Мостотреста" на свою инициативу Виталий Милонов. – Надо просто хорошо проработать эту идею и, возможно, объявить конкурс на организацию праздника. Ничего невозможного нет.