Впервые Дворцовую площадь дорожники обработали гранитной крошкой. Спецмашины сделали около 20 кругов по площади, рассыпав 20 тонн противогололедного материала. Как отметили в пресс-службе комитета по благоустройству, на сегодняшний день это одно из самых экологически чистых средств.

Важное отличие крошки от песка в том, что песчинки имеют округлую форму, а крошка – острые края. Она буквально «впивается» в накат, не давая обуви скользить. Также крошка не смерзается в комки.

Качество материала контролирует лаборатория "Центра комплексного благоустройства". К гранитной крошке предъявляют жесткие требования по качеству: учитывается размер частиц, отсутствие пыли.

Крошка останется на дорогах и тротуарах до полного таяния снега. Затем её уберут с проезжей части при помощи специальных пылесосов, с тротуаров - вручную.

Напомним, мощный снегопад обрушился на Петербург в начале ноября. Несколько дней снег шёл практически без остановки. В ближайшие дни синоптики обещают потепление до 0 -2.