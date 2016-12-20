Дорожные службы Петербурга во второй раз использовали в этом сезоне обработку гранитной крошкой. Её применили на Дворцовой площади. Как уточнили в комитете по благоустройству города, накат и наледь посыпали гранитной крошкой, которую признали эффективнее песка.

Дворцовую площадь впервые обработали гранитной крошкой (фото)

Как шутят в комитете, новогодний запас снега природа выдала Петербургу "авансом" в ноябре. Уже который день в городе держится плюсовая температура, которая сменяется нулевой и минусовой в ночные часы. В ближайшие дни в Северной столице обещают снег с дождем и морось.

- Основная задача – максимально вывезти остатки снежных масс и ледяного скола накануне рождественских каникул, - считает председатель комитета Владимир Рублевский.

Как отметили в пресс-службе ведомства, за минувшую неделю дорожные предприятия организовали более 6 тысяч дневных и 5,6 тысяч ночных смен. Вывезено около 100 тысяч кубометров снега и около 600 тонн мусора и смета.

Для очистки улиц от снега и льда в историческом центре из-за большого количества припаркованных авто пришлось привлечь более 60 эвакуаторов: машины временно убирают с проезжей части, а после уборки – возвращают на место. Для этого движение на дороге временно перекрывают при содействии УГИБДД.