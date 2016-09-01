В России у семейной пары обнаружен вирус Зика – недавно они вернулись из поездки в Доминикану. Об этом в четверг сообщает РИА Новости со ссылкой на главного санитарного врача страны Анну Попову.

По её словам, в настоящий момент пара чувствует себя хорошо.

– Два случая. Семейная пара, вернувшаяся с отдыха из Доминиканы. Чувствуют себя уже хорошо, готовятся к выписке, — сказала глава Роспотребнадзора.

По её словам, всего на сегодняшний день зафиксировано восемь случаев завоза вируса в страну.

Напомним, что вирус Зика обычно переносится достаточно легко, но является крайне опасным для беременных женщин. Инфекция способна вызвать тяжёлые нарушения в развитии эмбрионов.

В связи с этим в феврале 2016 года Всемирная организация здравоохранения признала распространение вируса угрозой мирового масштаба и объявила о введении чрезвычайного положения.

Характерными симптомами болезни Зика: сыпь, утомление, головная и суставная боль, лихорадка, опухание суставов.