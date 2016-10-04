Двое мужин обстреляли автобус из пистолета на Дмитровском шоссе в Москве.

Как сообщил Life.ru источник в правоохранительных органах, в полицию обратился Сергей, работающий водителем автобуса.

По его словам, у автобусной остановки "7-й автобусный парк" на Дмитровском шоссе неизвестный гражданин выстрелил в заднее боковое стекло автобуса, разбив его.

Полиция незамедлительно выехала на место происшествия, где задержала двоих мужчин. У одного из них был изъят пистолет калибра 4,5 мм.

В данный момент по факту данного происшествия проводится проверка.