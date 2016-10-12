У здания петербургского Законодательного собрания - Мариинского дворца, 12 октября состоялась акция, главным героем которой стал новый вице-спикер нового созыва Анатолий Дроздов. К Мариинскому дворцу были принесены прозрачная урна для голосования и гигантская расческа. Активист молодежного движения «Весна» Ярослав инсценировал легендарный перформанс Дроздова на выборах в Госдуму 2011 года - вброс избирательных бюллетеней в урну с помощью расчески. Роль бюллетеней сыграли листы бумаги с надписью «Дроздов». Акция прошла без происшествий - сотрудники полиции только проверили у активиста паспорт.

Координатор движения «Весна» Богдан Литвин рассказал, что это акция была первой в серии, посвященной шестому созыву петербургского ЗакСа.

- Эта акция открывает небольшую серию, посвященную новому созыву Заксобрания, который достаточно печален. Вторую неделю он существует в достаточно в достаточно вялом режиме, но мы уже видим скандал с участием Дроздовым. Мы считаем что поведение Анатолия Дроздова неприемлемо и уверены, что, если у ЗакСа теперь такой вице-спикер, то это много говорит о том какой созыв и какую его работу нам предстоит наблюдать ближайшие пять лет. Поэтому мы и решили провести перформанс, - сообщил Богдан Литвин.

Единоросс Анатолий Дроздов, по прозвищу «Расческа», был избран вице-спикером ЗакСа шестого созыва городского парламента. 5 октября у него возник конфликт с общественной активисткой и корреспондентом «Новой газеты» Александрой Гармажаповой. Он намеренно исковеркал ее фамилию и выбил телефон из рук после того, как девушка напомнила ему случай с расческой. За свой поступок Дроздов не извинился, комментариев по поводу случившегося не давал. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров 12 октября заявил, что в петербургском парламенте будет создана комиссия по этике. Ее проект уже введен в ЗакС и будет рассмотрен на следующем заседании парламента. В частности, она рассмотрит конфликт между Дроздовым и Александрой Гармажаповой.«Комиссия создаётся не из-за ситуации с журналисткой. Но эту историю там тоже будут обязательно обсуждать», — отметил Макаров.