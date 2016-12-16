В Петербурге начинается подготовка к новогоднему световому шоу. В этот раз оно будет посвящено уходящему Году кино.

На фасад Главного штаба будут транслировать кадры из картин "Ленфильма": "Шерлок Холмс", "Белое солнце пустыни", "Золушка" и другие.

Чтобы полюбоваться на шоу, которое начнут транслировать с 25 декабря, уже в это воскресенье, 18 декабря, водителям придется менять маршрут. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) сообщает, что с 19 декабря изменится движение.

Транспортные средства не смогут проехать:

- с 20.00 19 декабря до 18.00 31 декабря по участку Каменноостровского пр. от Кронверкской наб. до Троицкого моста и Троицкому мосту путём закрытия крайней правой полосы движения в направлении от Кронверкской набережной к Дворцовой набережной;

- с 22.00 20 декабря до 18.00 31 декабря по участку Дворцовой набережной от Дворцового моста до Троицкого моста путём закрытия крайней правой полосы движения в направлении от Троицкого моста к Дворцовому мосту.

Полностью движение транспортных средств будет прекращено по следующим участкам:

- с 20.30 до 23.30 26 декабря по участку Дворцовой наб. от Дворцового моста до Троицкого моста;

- с 21.30 до 23.30 26 декабря по Троицкому и Дворцовому мостам;

- с 20.30 до 23.30 30 декабря по участку Дворцовой наб. от Дворцового моста до Троицкого моста;

- с 21.30 до 23.30 30 декабря по Троицкому и Дворцовому мостам.