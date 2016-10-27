Согласно последнему докладу, составленному совместными усилиями Зоологического общества Лондона и WWF (Всемироного фонда дикой природы) популяция всех живых существ на Земле снизилась на 58% за последние 46 лет (с 1970 года), сообщает BBC.

По данным исследователей, если не предпринимать действий по спасению животных, их число сократится на 2/3 уже к 2020 году.

Отмечается, что больше всего сейчас страдают виды, проживающие в озерах, реках и болотах.

Среди факторов, способствующих снижению популяций, называют утрату мест обитания, браконьерство, загрязнения и изменения климата.