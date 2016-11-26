В первой половине дня 26 ноября сразу две станциии Правобережной линии (четвертая) закрывали на вход и выход из-за бесхозных предметов. В 14.37 на проверку закрыли конечную станцию ветки "Улица Дыбенко".

Как пояснили в пресс-службе питерской подземки, причиной закрытия стала бесхозная коробка в вестибюле.

Всего за несколько часов до этого закрывали на вход и выход станцию "Проспект Большевиков", соседнюю с "Улицей Дыбенко" на оранжевой ветке метро.

- Станция "Проспект Большевиков" была закрыта в 12.40 из-за двух бесхозных коробок на платформе. Поезда следуют без остановок, - уточняет пресс-службе питерской подземки.

Станция была открыта почти час спустя после проверки. А еще через час уже закрыли "Улицу Дыбнко" - пассажиров высаживали на "Проспекте Большевиков".

Как шутят в социальной сети в группе "ДТП и ЧП / Петербург", из-за участившихся случаев закрытия метро из-за оставленных пакетов и коробок на платфоре, у пассажиров следует при входе спрашивать справку об отсутствии склероза. Напомним, что буквально вчера, 25 ноября, в Петербурге закрывали 2 станции из-за коробок и пакетов на платформе.