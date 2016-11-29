Утром 29 ноября автомобилисты сообщили в соцсетях о серьёзном двойном ДТП на Московском шоссе (трасса М-10 Россия). Как пишут очевидцы, в Ленобласти произошли сразу две аварии, в одной из которых погиб человек.

- На Московском шоссе за Ушаками в направлении столицы две аварии подряд, - сообщили в паблике "ДТП и ЧП / Петербург" в 10.23 автомобилисты. - Пробка в обе стороны.

В навигаторе ДТП было отмечено, как смертельное. На фото с места ДТП на Московском шоссе повреждённая машина такси почти без передней части, внедорожник и искорёженная легковая машина в кювете.

- Я успел проехать до пробки, - пишет в комментариях к паблику автомобилист, который проездал место ДТП. - Труп не видел, смотрел, как бы в фуры оттормаживающиеся не остановиться. Очень скользко.

Обстоятельства выясняются.