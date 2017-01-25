В двух районах Петербурга полиция выявила деятельность притонов с азиатками, где оказывали интимные услуги за вознаграждение. Рейды проводились в Красносельском и Фрунзенском районах, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и области.

Один из борделей размещался в коттедже на Таллинском шоссе. В момент появления полицейских в помещении находились 3 женщины, одна из которых является гражданкой одной из среднеазиатских республик. В отношении женщин были составлены протоколы об административном правонарушении (занятие проституцией). В отношении содержателя притона могут возбудить дело по более серьезной статье УК РФ (организация занятия проституцией).

Также сотрудники ГУ МВД России установили бордель, который размещался в квартире жилого дома № 43 на Софийской улице. К административной ответственности за занятие проституцией привлечены 3 женщины, которые являются уроженками среднеазиатских республик. Там же были задержаны охранник и администратор притона.