Об очередном ДТП с участием маршрутного автобуса, в салоне которого находились пассажиры, сообщили очевидцы в социальных сетях.

– На Тимуровской водитель “Опеля” выезжал с парковочного места от края дороги, не убедившись в безопасности маневра, и в него въехала маршрутка №118, которая ехала по встречке, обгоняя другую маршрутку №199, – рассказал свидетель случившегося в паблике “ ДТП и ЧП/Петербург”.

По словам очевидцев, в результате столкновения пострадал водитель “Опеля” – у него оказалось разбито лицо. Мужчину госпитализировали.

Пассажирка легкового автомобиля получила менее серьёзные травмы.