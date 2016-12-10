Тим Ситон и Эндрю Маллиндер живут в Москве уже почти 15 лет, но в субботу они решили взглянуть на этот город с обратной стороны. В половине восьмого утра они зашли в метро на станции "Котельники", чтобы проехать столичную подземку вдоль и поперёк - все 203 станции.

Корреспондент Metro отправилась наперехват будущим рекордсменам.

«Жду вас у стойки информации "Алтуфьево". Синяя куртка и шапка с помпонами», - пишу Тиму смс, похожее на шпионское послание.

«Мы будем четвертом вагоне. Я очкарик в красной куртке, - отвечает он. - но мы не сможем ждать. Время идёт».

На конечной Тим и Эндрю вылетели из четвёртого вагона и побежали на другой конец платформы, куда уже подъехал поезд.

«Go-go!» - раздавалось на станции.

К этому моменту они путешествовали под землёй уже больше девяти часов, но оставались бодрыми.

«Самая большая проблема – это дегидрация, - сказал Эндрю. - Я стараюсь не пить много, потому что здесь нет туалетов. Только на МЦК, мы там две станции проехали».

Тим и Эндрю претендуют на рекорд книги Гиннеса и тщательно фиксируют свои пересечения. На каждой станции делают фотографию с геотэгом, записывают время. Правда, представителя организации с ними нет. Завершиться их путешествие должно на станции "Площадь Революции" в половине девятого.

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