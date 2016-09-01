Подозреваемого в совершении двойного убийства – матери и деда – задержали в Москве. Об этом в четверг сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что 29-летний мужчина был задержан в подъезде дома, где проживает его отец. Предполагается, что он собирался расправиться с родственником.

Информацию о задержании подозреваемого в двойном убийстве подтвердили и в столичном главке Следственного комитета, однако уточнять подробности произошедшего не стали.

Как Metro сообщало ранее, в ночь на 1 сентября на северо-востоке Москвы в одном из жилых домов были обнаружены тела женщины и мужчины с признаками насильственной смерти. В совершении двойного убийства подозревается 29-летний мужчина, который приходится погибшим сыном и внуком соответственно.

По версии следствия, молодой человек, предположительно душевнобольной, убил своих родственников, после чего отрезал ступню деду и скрылся.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подробней об этом ЗДЕСЬ