На закрытом показе картины "Дуэлянт" Алексея Мизгирёва, премьера которой прошла на 41-м Международном кинофестивале в Торонто, собрался весь столичный бомонд – Филипп Киркоров, Ксения Собчак и Максим Виторган, Елизавета Боярская и Максим Матвеев, Наталья Бардо и Марюс Вайсбер, Виктория Исакова, Мария Шалаева, Анастасия Иванова, Полина Дерипаска, Наталья Чистякова-Ионова, Надежда Михалкова и другие. Фёдор Бондарчук пришёл вместе со своей новой возлюбленной Паулиной Андеевой. На красной дорожке режиссёр встретился со своей бывшей супругой Светланой Бондарчук.

Ленту представил продюсер Александр Роднянский, режиссёр Алексей Мизгирёв и почти весь актёрский состав: Пётр Фёдоров, Владимир Машков, Павел Табаков и Юлия Хлынина. Специально из Германии прилетели немецкие актёры, участвовавшие в проекте, – Мартин Вуттке и Франциска Петри.

Звёздные гости тепло приняли ленту – после показа многие аплодировали и кричали "браво".

Как признался Максим Виторгана, "Дуэлянт" – это лучший отечественный блокбастер, который он видел:

– Это первый мрачный, готический блокбастер, произведённый в России, причём удачный. Честно говоря, я не любитель блокбастеров. Обычно люди ведут себя не по-настоящему в таких фильмах. Но в "Дуэлянте" всё выглядит очень убедительно. На мой вкус "Дуэлянт" – лучший отечественный блокбастер на данный момент. Это смесь психологического детектива и атмосферного экшена. Это такая скала с рублёными актёрскими лицами, с выступающими желваками, такая серая, холодная глыба. Мне кажется, что это огромный риск со стороны продюсеров, заслуживающий уважения. Видно, что режиссёр пришёл из авторского кино. Пётр Фёдоров тут хорош: красив, брутален, у него прекрасное тело. Ему дорисовали мешки под глазами и приклеили нос, и он стал похож на Максима Матвеева. Фёдоров и Машков – секс-символы отечественного кино.

Леонида Ярмольника приятно удивил актёрский дуэт Петра Фёдорова и Владимира Машкова:

– Обалденное кино. Очень понравился и Фёдоров и Машков. Мизгирёв молодец! Всё сделано в едином жанре.

По мнению Максима Матвеева, в "Дуэлянте" Пётр Фёдоров сыграл самую яркую роль в своей карьере:

– Прекрасная картина! Рад за создателей фильма и за российское кино в общем! Я не сомневался в видении режиссёра, поскольку я смотрел все его предыдущие работы. Его способность стирать предрассудки, и о Петербурге в том числе, меня поражает (действие фильма происходит в XIX веке в городе на Неве – прим. ред.) За игрой Петра Фёдорова слежу давно. На мой взгляд, это его ярчайшая работа. Очень хочется надеется, что картина будет иметь успех у зрителей.

Виктория Исакова считает, что блестящая актёрская работа в фильме – это заслуга режиссёра:

– У хорошего режиссёра все всегда хорошо играют. Ура Мизгирёву! Он крутой чувак! Фильм получился. Я смотрела ленту на одном дыхании.

Режиссёр Владимир Хотиненко отметил атмосферность и стиль фильма.

Алексей Учитель считает, что для хорошего кино мало атмосферности и стиля:

– Здесь все компоненты хорошего кино: великолепно играют актёры, костюмы и грим – на высшем уровне. Режиссёр сумел совместить своё авторское начало и жанровое, необходимое зрителю. Очень сложно донести фильм до широкого зрителя, не потеряв авторский взгляд. Правда, наш зритель непредсказуем. Казалось, что и "Сталинград" никто не пойдёт смотреть – тяжёлое кино, но он пока что рекордсмен по всем показателям. Желаю удачи "Дуэлянту" в прокате!