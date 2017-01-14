В Карелии в серьезное ДТП попал пассажирский автобус, двигавшийся по маршруту Петербург- Рускеала. Произошло ЧП сегодня, 14 января, около 13 часов. На 236 километре дороги "Сортавала" водитель на сложном участке извилистой дороги не справился с управлением и перевернулся на бок.

По информации "РИА Новости", в автобусе находилось 34 пассажира. В начале сообщалось о четверых пострадавших и одном погибшем. Однако позднее информация уточнилась.

Как сообщает ТАСС cо ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину, 10 человек находятся в больнице с травмами разной степени тяжести, один из них - в тяжелом состоянии. Все туристы были застрахованы, поэтому лечение производится за счет страховой компании.

В гостиницу автобус от принимающей компании отвез 14 человек, семь туристов самостоятельно разъехались.

Тюрина также подчеркнула, что все туристы были застрахованы, медицинские услуги оказываются за счет страховой компании.

Что касается причины ДТП, Тюрина сослалась на непогоду и гололед.

А вот сотрудники ГИБДД по Карелии считают, что погодные условия были нормальными. В качестве основной версии рассматривают то, что водитель не учел особенностей дороги и не справился с упралением.